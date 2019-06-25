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В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России. Утверждение отложено на 24 часа

25 июня 2019, 11:28

В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России. Утверждение отложено на 24 часа

Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорены, сообщает «Интерфакс». По правилам ПАСЕ теперь полномочия могут быть заново подтверждены в течение 24 часов.

В течение этих суток российская делегация сможет работать в зале так же как и все остальные делегации, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.

Для оспаривания нужны были голоса 30 членов ассамблеи из пяти стран, это количество было набрано и полномочия опротестованы.

Делегация российских парламентариев во вторник уже прибыла в Страсбург, чтобы принять участие в сессии ПАСЕ. Делегацию возглавляет вице-спикер Думы Петр Толстой.

Как сообщалось, ночью ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволяет России вернуться в международную организацию.

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