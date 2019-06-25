Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. Об этом говорится на странице президента в Facebook.



По словам Зеленского, на прошлой неделе он лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии.



«Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и сделали иначе», - подчеркнул он.



Зеленский отметил, что ему интересно, как ПАСЕ после решения о возвращении РФ в ассамблею будет требовать освобождения украинских пленных моряков. В частности, он напомнил, что именно сегодня истекает срок исполнения приказа Международного трибунала по морскому праву относительно освобождения моряков.



«А еще очень хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблею - организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, - будут отстаивать и требовать другое возвращение - возвращение пленных украинских моряков», - написал он.



МИД Украины также отреагировал на решение ПАСЕ. Министерство считает, что принятая резолюция является недопустимой уступкой Российской Федерации.