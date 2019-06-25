Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ по России

25 июня 2019, 12:28

Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. Об этом говорится на странице президента в Facebook.

По словам Зеленского, на прошлой неделе он лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии.

«Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и сделали иначе», - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что ему интересно, как ПАСЕ после решения о возвращении РФ в ассамблею будет требовать освобождения украинских пленных моряков. В частности, он напомнил, что именно сегодня истекает срок исполнения приказа Международного трибунала по морскому праву относительно освобождения моряков.

«А еще очень хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблею - организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, - будут отстаивать и требовать другое возвращение - возвращение пленных украинских моряков», - написал он.

МИД Украины также отреагировал на решение ПАСЕ. Министерство считает, что принятая резолюция является недопустимой уступкой Российской Федерации.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский
Организации
Пасе
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:58
ОБСЕ: Боевики ограничили въезд в поселки под Мариуполем
09:30
В Алчевске нашли снаряд в мусорном баке
08:47
ОБСЕ рассказала о ранении людей под Донецком и Мариуполем
21:53
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:55
В «ДНР» обвинили в проблемах с получением российских паспортов самих жителей
15:44
«ДНР» хочет собрать информацию о неиспользуемой земле
15:12
«ЛНР» приговорила местного жителя к 13 годам тюрьмы за «госизмену»
09:38
В «ДНР» признают, что на Макеевском метзаводе работают только несколько цехов
09:12
В Донецке произошел пожар в исправительной колонии
22:04
Испытательный срок для «Минска» и первые подозреваемые в крушении МН17. Главное за неделю
10:29
Боевики разместили запрещенное вооружение между гражданскими зданиями недалеко от Луганска
22:05
«ДНР» на распутье: их судьба решается в Берлине, Париже, Москве ►
23:22
В Енакиево горел рынок
21:12
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:20
«ДНР» отменила комендантский час в ночь на субботу из-за школьных выпускных
все новости
13:32
Опрос: Почти половина украинцев готова поддержать автономию Донбасса в составе Украины
13:20
Вакарчук заявил об отсутствии специального подхода к востоку Украины
12:56
НБУ выпустит банкноты номиналом 1 тысяча гривен и монеты 5 гривен
12:28
Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ по России
11:47
Против Портнова открыли уголовное производство за дачу ложных показаний
11:30
Место голосования изменили более 17 тысяч человек
11:28
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России. Утверждение отложено на 24 часа
11:03
Гриценко помогает «Зеленскому» обыграть «Путина» в шахматы в новой рекламе
10:50
Выборы-2019: в Донецкой области — 123, в Луганской — 85 кандидатов в депутаты по состоянию на 25 июня
10:49
В СБУ заявили о задержании боевика, участвовавшего в переправке российского вооружения
09:58
ОБСЕ: Боевики ограничили въезд в поселки под Мариуполем
09:55
Порошенко пообещал бороться с распространением «вируса всепрощения России» на Западе
09:30
В Алчевске нашли снаряд в мусорном баке
09:10
Четверо украинских военных пострадали на Донбассе за минувшие сутки
09:08
Северодонецкая ТЭЦ может остаться зимой без газа
все новости
ВИДЕО
В СБУ заявили о задержании боевика, участвовавшего в переправке российского вооружения
25 июня, 10:49
«ДНР» на распутье: их судьба решается в Берлине, Париже, Москве ►
22 июня, 22:05
В Енакиево горел рынок
21 июня, 23:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция