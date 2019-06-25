Украинская делегация прекратила работу на сессии ПАСЕ из-за возвращения России

Члены украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы временно прекратили принимать участие в работе сессии ПАСЕ. Об этом сообщил глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.



Он уточнил, что делегация Украины готова участвовать лишь в рассмотрении вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации.



Также члены украинские делегаты обратились в Верховную Раду с просьбой срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в ПАСЕ в дальнейшем.



«Делегация обращается к президенту и МИД немедленно выработать четкую позицию относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы», — добавил Арьев.

Как сообщалось, этой ночью ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволяет России вернуться в международную организацию.