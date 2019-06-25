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На Донетчине задержали агитатора, который накануне выборов «продвигал выгодных для РФ кандидатов»

25 июня 2019, 14:01

На Донетчине задержали агитатора, который накануне выборов «продвигал выгодных для РФ кандидатов»

В СБУ заявили о разоблачении в Донецкой области антиукраинского интернет-агитатора. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Оперативники спецслужбы установили, что житель Мариуполя размещал на персональных страницах запрещенных российских социальных сетей материалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, инспирацией протестных настроений, популяризировал террористические организации "ДНР" и "ЛНР"», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, задержанный навязывал пользователям соцсетей прокремлевский взгляд на события в Украине, манипулировал общественным мнением, «в первую очередь накануне выборов в Верховную Раду для продвижения выгодных для РФ кандидатов».

Правоохранители задокументировали, что материалы, которые распространял мужчина, были направлены на радикализацию общественных настроений, в частности из-за распространения дезинформации о переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе, провоцирования националистически настроенных лиц к протестным действиям.

По месту жительства агитатора сотрудники СБУ обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы и сим-карты, подтверждающие его противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Мероприятия по разоблачению и пресечению незаконных действий проводились под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.

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