На Донетчине задержали агитатора, который накануне выборов «продвигал выгодных для РФ кандидатов»

В СБУ заявили о разоблачении в Донецкой области антиукраинского интернет-агитатора. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.



«Оперативники спецслужбы установили, что житель Мариуполя размещал на персональных страницах запрещенных российских социальных сетей материалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, инспирацией протестных настроений, популяризировал террористические организации "ДНР" и "ЛНР"», - говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, задержанный навязывал пользователям соцсетей прокремлевский взгляд на события в Украине, манипулировал общественным мнением, «в первую очередь накануне выборов в Верховную Раду для продвижения выгодных для РФ кандидатов».



Правоохранители задокументировали, что материалы, которые распространял мужчина, были направлены на радикализацию общественных настроений, в частности из-за распространения дезинформации о переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе, провоцирования националистически настроенных лиц к протестным действиям.



По месту жительства агитатора сотрудники СБУ обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы и сим-карты, подтверждающие его противоправную деятельность.



В рамках открытого уголовного производства злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Мероприятия по разоблачению и пресечению незаконных действий проводились под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.