Суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии отклонил жалобу украинского олигарха Дмитрия Фирташа на принятое в феврале 2017 года решение апелляционного суда о его экстрадиции в США. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Судья отклонил доводы защиты. Также он указал, что Верховный суд не решает вопрос наличия или отсутствия вины, а рассматривает соблюдение законодательства при принятии решения апелляционным судом и решение вопроса о возможности экстрадиции.



Несмотря на наличие некоторых замечаний к рассмотрению дела в апелляционном суде, в целом Верховный суд оставил его в силе, отклонив также и некоторые претензии прокуратуры, не влияющие на окончательное решение.



Теперь окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США должен принять федеральный министр юстиции Австрии.

Дмитрия Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро. С тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.



США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.



Соединенные Штаты направили в Австрию запрос на экстрадицию Фирташа, но 30 апреля 2015 года Земельный суд Вены по уголовным делам отказал Минюсту США в выдаче украинского бизнесмена.



Позже Фирташ направил в Конституционный суд Австрии представление с требованием признать неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и Соединенными Штатами, но суд отказал в рассмотрении жалобы.