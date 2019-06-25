В ГБР поступило заявление Порошенко на Портнова

Пятый президент Украины Петр Порошенко подал заявление о преступлении в Государственное бюро расследований, обвинив бывшего заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова в заведомо ложных сообщениях, которые он сделал в адрес Порошенко в пяти своих представлениях в ГБР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.



«Заявление Порошенко поступило, на этапе регистрации сейчас находится, никаких действий по нему еще не сделано», - отметили в пресс-службе.



При этом в ведомстве уточнили, что пока это заявление еще не в работе, и процесс его рассмотрения в ГБР продлится по крайней мере до завтрашнего дня.



ГБР начало уже пять уголовных производств в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова.