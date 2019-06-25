«Чтобы РФ ушла из Донбасса». Тейлор назвал главную цель работы посольства США

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор назвал главные приоритеты в работе американского посольства.



«Пока я в Украине, мы видим это как главный приоритет, чтобы Россия ушла из Донбасса», — приводит слова Тейлора корреспондент «Новостей Донбасса».



По словам дипломата, второй целью является преодоление коррупции в Украине. «Я настроен оптимистично, чтобы продолжать сотрудничество с гражданским обществом для достижения этой цели», — добавил Тейлор.



Говоря о разрешении конфликта на востоке Украины, Тейлор признал отсутствие в работе Трехсторонней контактной группы и «нормандского формата».



Он также напомнил, что одним из вариантов для достижения реализации «Минска» была инициатива о введении международной миротворческой миссии и временной администрации. Отметим, что с началом президентской гонки в Украине из политикума исчезли дискуссии о появлении «голубых касок» на Донбассе.



«Но все сводится к политической воли России. Это первая война, в которой должна победить Украины — чтобы россияне покинули Донбасс. Второе — это преодоление коррупции», — добавил Тейлор.



