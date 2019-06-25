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Делегация РФ не будет голосовать на выборах генсека ПАСЕ

25 июня 2019, 17:24

Делегация РФ не будет голосовать на выборах генсека ПАСЕ

Российская делегация не будет участвовать в выборе генерального секретаря Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил глава делегации РФ Петр Толстой. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Я думаю, что мы даже в зал не придем. Пусть нам подтвердят полномочия и проголосуют за генсека и будем дальше работать», — сказал Толстой.

По его словам, делегация планирует не приходить в первой половине дня в ПАСЕ, чтобы не участвовать в голосовании, поскольку полномочия будут подтверждаться только в начале второй части пленарного заседания, в 15.30 по страсбургскому времени.

Толстой пояснил, что на вторую часть пленарного заседания ПАСЕ (вечернее заседание) в среду после перерыва делегация точно придет в зал.

«Моя позиция: сделать наше неучастие в выборах генсека до восстановления наших полномочий максимально явным. Как мы можем это сделать при тайном голосовании? Только отсутствием в зале и в здании», — сказал виц-спикер Думы.

Выборы генсека Совета Европы будут идти весь день 26 июня тайным голосованием.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться в состав организации. С российской делегации, таким образом, снимаются санкции в виде запрета голосовать. 

Украина отозвала своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением ПАСЕ.

Украина также допускает приостановку участия в сессиях ПАСЕ после возврата россиян.

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