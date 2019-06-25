Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Новинский баллотируется в нардепы от округа в Мариуполе

25 июня 2019, 18:28

Новинский баллотируется в нардепы от округа в Мариуполе

На досрочных парламентских выборах глава фракции «Оппозиционный блок» в Верховной Раде Вадим Новинский будет избираться по одномандатному избирательному округу № 57 в городе Мариуполь Донецкой области. Об этом он сообщил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Я зарегистрирован по мажоритарному округу города Мариуполь, в 57-м округе», — сказал Новинский.

Центральная избирательная комиссия еще не опубликовала информацию о регистрации Новинского кандидатом в нардепы.

Ранее в Оппоблоке заявляли, что Новинский вошел в первую десятку партийного списка на выборах в Верховную Раду. Позже его соратник Евгений Мураев заявил, что глава фракции Оппоблока будет избираться по мажоритарной системе.

Причина, по которой нардеп будет избираться от округа вместо партийного списка, не называется.

ТЕМЫ

Люди
Вадим Новинский
Места
Мариуполь
Прочее
Парламентские выборы 2019
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:04
ОБСЕ зафиксировал приезд авто Следкома РФ на Донбасс
09:58
ОБСЕ: Боевики ограничили въезд в поселки под Мариуполем
09:30
В Алчевске нашли снаряд в мусорном баке
08:47
ОБСЕ рассказала о ранении людей под Донецком и Мариуполем
21:53
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:55
В «ДНР» обвинили в проблемах с получением российских паспортов самих жителей
15:44
«ДНР» хочет собрать информацию о неиспользуемой земле
15:12
«ЛНР» приговорила местного жителя к 13 годам тюрьмы за «госизмену»
09:38
В «ДНР» признают, что на Макеевском метзаводе работают только несколько цехов
09:12
В Донецке произошел пожар в исправительной колонии
22:04
Испытательный срок для «Минска» и первые подозреваемые в крушении МН17. Главное за неделю
10:29
Боевики разместили запрещенное вооружение между гражданскими зданиями недалеко от Луганска
22:05
«ДНР» на распутье: их судьба решается в Берлине, Париже, Москве ►
23:22
В Енакиево горел рынок
21:12
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
19:20
Сивохо заявил, что противостоит «древней власти» на выборах в Раду
19:02
Тейлор: Трамп и Путин могут обсудить освобождение украинских моряков на саммите G20
18:28
Новинский баллотируется в нардепы от округа в Мариуполе
18:19
США против возвращения в ПАСЕ россиян из «черного списка» ЕС
17:26
Дата и повестка встречи Трампа с Зеленским еще не определены
17:24
Делегация РФ не будет голосовать на выборах генсека ПАСЕ
17:09
«Чтобы РФ ушла из Донбасса». Тейлор назвал главную цель работы посольства США
17:04
ОБСЕ зафиксировал приезд авто Следкома РФ на Донбасс
16:44
Россия не собирается освобождать украинских моряков по требованию трибунала ООН
16:40
Украина отзывает посла при Совете Европы
16:12
В «Слуге народа» обратились к правоохрнителям из-за регистрации кандидатов-клонов
15:55
В Минюсте рассказали, как будет решаться вопрос о наказании причастного к крушению MH17 украинца
15:50
Захваченные Россией украинские корабли исчезли из порта Керчи
14:59
В ГБР поступило заявление Порошенко на Портнова
14:38
Суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США
все новости
ВИДЕО
В СБУ заявили о задержании боевика, участвовавшего в переправке российского вооружения
25 июня, 10:49
«ДНР» на распутье: их судьба решается в Берлине, Париже, Москве ►
22 июня, 22:05
В Енакиево горел рынок
21 июня, 23:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция