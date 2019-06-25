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Трамп и Путин могут обсудить освобождение украинских моряков на саммите G20

25 июня 2019, 19:02

Трамп и Путин могут обсудить освобождение украинских моряков на саммите G20

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут обсудить освобождение 24 украинских моряков во время переговоров на «полях» саммита «большой двадцатки». Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

«Если президент Трамп встретится с президентом Путиным в Японии, то это будет очень хорошая возможность, хорошая причина поднять вопрос об освобождении 24 находящихся в заключении и других политических заключённых, которых Россия незаконно удерживает», — сказал Тейлор на пресс-конференции в Киеве 25 июня.

Саммит G20 состоится 28 — 29 июня в Осаке (Япония).

Россия проигнорирует требование Международного трибунала ООН по морскому праву, который обязал Россию до 25 июня проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских военнопленных моряков и кораблей, захваченных в районе Керченского пролива. 

25 ноября российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.

Власти РФ заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Украинская сторона обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии.

27 декабря стало известно, что все 24 украинских моряка заявили российскому следствию, что являются военнопленными.

Моряки продолжают находиться под стражей в СИЗО Москвы.

24 мая трибунал ООН обязал Россию освободить 24-х украинских моряков. Москва отказалась віполнять решение.

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