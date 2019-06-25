Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 25 июня.

Политика



Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор признал отсутствие в работе Трехсторонней контактной группы и «нормандского формата». Однако, отметил он, «все сводится к политической воли России».



Боевые действия



61-летний мужчина получил ранения во время обстрела под Донецком 21 июня. Его приусадебный участок, где пострадавший был ранен, расположен приблизительно в 700 метрах от ближайших позиций боевиков.



Общество



СММ ОБСЕ зафиксировала приезд автомобилей Следственного комитета РФ и полиции РФ на подконтрольную боевикам «ДНР» территорию.



Половина украинцев готовя поддержать решение о предоставлении Донбассу автономии в составе Украины, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Яременко и центром «Социальный мониторинг». Против такого решения выступили 30,7% опрошенных.



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