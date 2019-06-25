Брат Медведчука баллотируется в Раду по округу в Луганской области

Центральная избирательная комисии зарегистрировала Сергея Медведчука кандидатом в депутаты Верховной Рады на избирательном округе № 105 Луганской области.



Сергей Медведчук является младшим братом главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.



Медведчук-младший был выдвинут на округе этой политсилой.



Округ № 105 включает в себя прифронтовой город Счасте и часть Новоайдарского района. На округе только 6 избирательных участков, что делает его вторым самым маленьким округом страны после 51-го в Донецкой области.



Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.