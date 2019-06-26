Семеро украинских военных пострадали на Донбассе за минувшие сутки

За минувшие сутки в результате обстрелов на Донбассе пятеро украинских военнослужащих получили ранения и еще двое — боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Всего пророссийских боевиков обвинили в 32 случаях нарушения режима прекращения огня. Из них пять раз — с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-миллиметров. Подчеркивается, что противник открывал огонь по украинским военным из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия перемирия», — заявили в штабе ООС.