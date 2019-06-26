Суд вернул проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве старые названия

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича. Об этом сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.



По его словам, суд удовлетворил требования истца частично.



«Полный текст с мотивацией будет за 5 дней. Получим полный текст будем подавать апелляцию», — отметил Вятрович.

7 июля 2016 года Московский проспект стал называться в честь Бандеры. 1 июня 2017-го проспект Ватутина переименовали в Шухевича.