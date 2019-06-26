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В ОБСЕ рассказали о девочке, раненой во время обстрела в Горловке

26 июня 2019, 09:51

В ОБСЕ рассказали о девочке, раненой во время обстрела в Горловке

Наблюдатели миссии ОБСЕ уточняли сообщения о девочке, получившей ранения в результате обстрела в неподконтрольной украинским властям Горловке. Об этом говорится в свежем отчете миссии.

24 июня медицинский работник в Горловке сообщил наблюдателям, что у них проходит лечение 14-летняя девочка, которая 22 июня получила проникающие ранения в левую голень вследствие попадания осколка снаряда.

Родственница девочки рассказала представителям миссии, что видела, как вечером 22 июня она бежала домой в северно-западной части Горловки из-за обстрела, но она не была свидетелем того, как произошел данный инцидент.

Отмечается, что по соображениям безопасности патрулю миссии не удалось посетить место, где произошел инцидент.

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Места
Горловка
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ОБСЕ

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