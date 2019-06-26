СБУ подозревает более 170 россиян в преступлениях против Украины

Служба безопасности подозревает более 170 россиян в посягательстве на территориальную целостность Украины и преступлениях против основ национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос «Новостей Донбасса».



С февраля 2014 года следователи СБУ расследовали 19085 уголовных производств по факту сепаратизма и совершения преступлений против национальной безопасности Украины.



О подозрении сообщено 4579 лицам. Из них 201 — иностранец, при чем большинство иностранцев (176 человек) — граждане России. По подозрению в указанных обвинениях арестовали 1685 человек, однако в спецслужбе не уточнили, есть ли среди задержанных россияне.



Обвинительные акты направлены в суды в отношении 2389 человек, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях и пособничестве боевикам. 873 человека признаны виновными и приговорены к разным срокам.

