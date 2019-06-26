«Дайте денег». «Квартал 95» в поздравлении просил Коломойского вернуть долг

«Украинская правда» опубликовала видео двухгодичной давности с обращением участников студии «Квартал 95» к олигарху Игорю Коломойскому с предложением вернуть долги.



Ролик был снят 13 февраля 2017 года на телефон тогдашним руководителем студии Владимиром Зеленским в день рождения Коломойского. Отмечается, что в тот день «кварталовцы» выступали в Кременчуге.





В январе 2019 года Владимир Зеленский рассказал, что телеканал «1+1» Игоря Коломойского задолжал его студии несколько миллионов долларов. Точную сумму Зеленский не навзал.



Коломойский факт долга не отрицает. По его словам, «1+1» должен «Кварталу 95» до 10 миллионов долларов.