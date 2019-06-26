У соратника Порошенко проходят обыски

У кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность», волонтера Юрия Бирюкова сегодня утром проводились обыски. Об этом сообщает пресс-служба «Европейской солидарности».



В партии считают обыски политически мотивированными, но не указывают конкретную причину следственных действий.



«Он никогда не был материально ответственным должностным лицом, но его действия остановили коррупционные схемы и существенно улучшили обеспечение армии, которая стала на защиту страны. И сейчас Юрия Бирюкова пытаются безосновательно обвинить в обратном», — говорится в сообщении.



Бирюков был внештатным советником пятого президента Петра Порошенко. Он находится под номером 32 в обновленной партии экс-президента «Европейская солидарность».