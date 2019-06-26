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На выборах в Раду зарегистрированы восемь Зеленских. Из них четверо — на Луганщине

26 июня 2019, 14:42

На выборах в Раду зарегистрированы восемь Зеленских. Из них четверо — на Луганщине

На внеочередных выборах в Верховную Раду зарегистрированы 8 кандидатов с фамилией Зеленский. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает Гражданская сеть «Опора».

«Зарегистрировано 8 кандидатов с фамилией Зеленский, но с другими именами и отчеством, на разных округах. Это не клоны. Это реальные люди. Они накануне не меняли свои фамилии», — сказала Слипачук на брифинге.

Четверо Зеленских были зарегистрированы на одномандатных округах в Луганской области.

Снимок: Сайт ЦИК

Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Как сообщалось, на одном из округов в Луганской области в Раду баллотируются четыре пары однофамильцев. 

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