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Зеленский согласовал порядок применения украинской армии

26 июня 2019, 15:24

Зеленский согласовал порядок применения украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел и согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам заслушивания доклада начальника Генерального штаба – главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Эти документы, в частности, определяют стратегические цели, задачи, состав Вооруженных сил и других составляющих сил обороны, которые привлекаются к обороне государства, их потребность в личном составе, вооружении и военной технике, материально-технических средствах, финансовых и других ресурсах, необходимых для выполнения задач.

Также Зеленский подчеркнул, что с 2020 года должен начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности Вооруженных сил Украины, прежде всего, в подготовке войск.

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