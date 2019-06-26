Зеленский согласовал порядок применения украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел и согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам заслушивания доклада начальника Генерального штаба – главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.



Эти документы, в частности, определяют стратегические цели, задачи, состав Вооруженных сил и других составляющих сил обороны, которые привлекаются к обороне государства, их потребность в личном составе, вооружении и военной технике, материально-технических средствах, финансовых и других ресурсах, необходимых для выполнения задач.



Также Зеленский подчеркнул, что с 2020 года должен начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности Вооруженных сил Украины, прежде всего, в подготовке войск.