Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Назван порядок расположения партий в бюллетенях на выборах в Раду

26 июня 2019, 16:10

Назван порядок расположения партий в бюллетенях на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку относительно номеров политических партий, под которыми они будут в избирательных бюллетенях. Об этом сообщает УНН.

Согласно жеребьевке, в бюллетенях политсилы будут расположены в таком порядке:

1. «Оппозиционный блок»
2. «Сила и честь»
3. Всеукраинское объединение «Батькивщина»
4. «Патриот»
5. «Сила людей»
6. «Оппозиционная Платформа - За жизнь»
7. «Партия зеленых Украины»
8. Всеукраинское объединение «Факел»
9. Объединение «Самопомощь»
10. «Европейская Солидарность»
11. «Украинская стратегия Гройсмана»
12. «Гражданская позиция»
13. «Социальная справедливость»
14. «Слуга народа»
15. «Сила права»
16. «Радикальная партия Ляшко»
17. «Партия Шария»
18. «Голос»
19. «Политическая партия «Независимость»
20. «Аграрная партия Украины»
21. Всеукраинское объединение «Свобода».

Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Читайте также:

На выборах в Раду зарегистрированы восемь Зеленских. Из них четверо — на Луганщине
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:34
СМИ: РФ импортирует уголь из Донбасса в 19 стран
17:26
В «ДНР» заявили о задержании «диверсантов»
09:51
В ОБСЕ рассказали о девочке, раненной во время обстрела в Горловке
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:04
ОБСЕ зафиксировал приезд авто Следкома РФ на Донбасс
09:58
ОБСЕ: Боевики ограничили въезд в поселки под Мариуполем
09:30
В Алчевске нашли снаряд в мусорном баке
08:47
ОБСЕ рассказала о ранении людей под Донецком и Мариуполем
21:53
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:55
В «ДНР» обвинили в проблемах с получением российских паспортов самих жителей
15:44
«ДНР» хочет собрать информацию о неиспользуемой земле
15:12
«ЛНР» приговорила местного жителя к 13 годам тюрьмы за «госизмену»
09:38
В «ДНР» признают, что на Макеевском метзаводе работают только несколько цехов
09:12
В Донецке произошел пожар в исправительной колонии
22:04
Испытательный срок для «Минска» и первые подозреваемые в крушении МН17. Главное за неделю
все новости
18:15
Штаб ООС: Разведение сил в Станице Луганской не ослабляет оборонительных возможностей
17:34
СМИ: РФ импортирует уголь из Донбасса в 19 стран
17:26
В «ДНР» заявили о задержании «диверсантов»
17:07
Члены парламентской ассамблеи НАТО готовы приехать на Донбасс
16:40
Верховный суд согласился с отказом в регистрации нардепа-беглеца Онищенко на выборах
16:10
Назван порядок расположения партий в бюллетенях на выборах в Раду
15:47
СЦКК: Боевики обстреляли жилой квартал Авдеевки
15:24
Зеленский согласовал порядок применения украинской армии
15:03
Кабмин согласовал назначение глав Донецкой, Луганской и еще 6 областей
14:42
На выборах в Раду зарегистрированы восемь Зеленских. Из них четверо — на Луганщине
14:25
СМИ сообщило о вызове на допрос пресс-секретаря Зеленского. Она это отрицает
14:00
У Станицы Луганской началось разведение сил
13:57
Советница Могерини выступила за смену санкционной политики в отношении и РФ и пересмотр «Минска»
13:08
Названы кандидаты в губернаторы Донецкой и Луганской областей
12:32
У соратника Порошенко проходят обыски
все новости
ВИДЕО
В СБУ заявили о задержании боевика, участвовавшего в переправке российского вооружения
25 июня, 10:49
«ДНР» на распутье: их судьба решается в Берлине, Париже, Москве ►
22 июня, 22:05
В Енакиево горел рынок
21 июня, 23:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция