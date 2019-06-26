Полномочия делегации РФ в ПАСЕ полностью подтверждены

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее, при этом в резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



За резолюцию проголосовало 116 депутатов, против 62, воздержалось 15.



В резолюции содержится норма о том, что ассамблея призывает государственные органы Российской Федерации: освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе по обвинению в «незаконном пересечении границы Российской Федерации»; немедленно уплатить все взносы в бюджет Совета Европы; безоговорочно и в полном объеме сотрудничать с объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении к ответственности виновных в крушении самолета Малазийских авиалиний, выполнявшего рейс MH 17; принять эффективные меры по предотвращению нарушений прав человека лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ), в частности в Чеченской Республике, и привлечь виновных к ответственности за действия, совершенные в прошлом; сотрудничать в полном объеме с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.



Также в резолюции предлагается Комитету по мониторингу представить отчет о выполнении обязанностей и обязательств РФ в кратчайшие сроки, но не позднее, чем на сессии, которая состоится в апреле 2020 года.



Кроме того, в резолюции ассамблея сожалеет о решении парламента РФ приостановить сотрудничество с ПАСЕ и не представлять полномочия своей делегации на открытии парламентских сессий в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах и после парламентских выборов в РФ в сентябре 2016 года.



Также в документе содержится сожаление в связи с приостановлением Россией с июля 2017 года выплат своих ежегодных взносов в бюджет Совета Европы.



В резолюции ПАСЕ предлагается выразить сожаление по поводу отсутствия сотрудничества со стороны РФ в рамках процедуры мониторинга, а также озабоченность по поводу ряда негативных тенденций в области демократии, верховенства права и прав человека.



В то же время в документе указывается, что ассамблея всегда предпочитала диалог как средство достижения долговременных решений.