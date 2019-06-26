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Делегации 7 стран в ПАСЕ обратились к своим парламентам по поводу дальнейшего участия в работе

26 июня 2019, 19:46

Делегации 7 стран в ПАСЕ обратились к своим парламентам по поводу дальнейшего участия в работе

После подтверждения ПАСЕ полномочий российской делегации в ассамблее делегации Украины, Польши, Литвы, Словакии, Эстонии и Грузии обратились к парламентам и правительствам своих стран относительно принятия решений касательно будущего участия в организации. Об этом заявил украинский нардеп Леонид Емец на странице в Facebook.

«Делегации объявили о недопустимости снятия санкций с России. И об угрозе от такого решения для самого существования ПАСЕ. И обращаемся к собственным парламентам и правительствам касательно принятия решения относительно будущего участия в работе ПАСЕ», - написал он.

Дипломат также опубликовал текст совместного решения заявивших о демарше делегаций.

«Сегодня мы, как делегаты наших стран, не имеем ответов перед нашими людьми, как именно Совет Европы защищает их права, если он проявляет большую заинтересованность в защите благосостояния агрессора, чем жертв агрессии и репрессий. Будущее СЕ в целом находится под угрозой, потому что СЕ теряет доверие людей, которых он защищает. Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях», - говорится в приведенном украинским парламентарием тексте заявления.

Делегации подчеркивают, что безусловное восстановление прав российской делегации без соблюдения Российской Федерацией какого-либо из многочисленных требований Ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и его Уставу.

При этом первый вице-спикер Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко, также опубликовавшая на своей странице в Facebook текст данного документа, написала, что его подписали члены делегаций семи стран.

«Заявление членов делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы», - говорится в сообщении.

Летняя сессия ПАСЕ проходит с 24 по 28 июня в Страсбурге.

25 июня украинская делегация в ПАСЕ обратилась к украинским власам с просьбой срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе ПАСЕ, а также вопрос о дальнейшем участии Украины в органах Совета Европы.

26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее, при этом в резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций. Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий. За резолюцию проголосовало 116 депутатов, против 62, воздержалось 15.

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