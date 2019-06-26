Кабмин запретил импорт автомобилей российского производства

Кабинет министров внес изменения в перечень запрещенных товаров для ввоза на территорию Украины российского производства. В частности, запрещен ввоз легковых автомобилей, автобусов, тракторов, грузовиков и мотоциклов. Об этом говорится на сайте Кабмина.



«Решение принято с целью принятия мер в ответ на дискриминационные и недружественные действия относительно Украины, применяющиеся государством-агрессором, а также с учетом обращений ассоциаций, объединений, предприятий ряда отраслей промышленности», - говорится в сообщении.



Постановление правительства вступит в силу с 1 августа.