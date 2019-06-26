Будущий глава ДонОВГА арендует 90-метровую квартиру за 917 гривен в месяц

Будущий глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко платит за аренду жилья на 89,9 квадратных метров 11000 гривен в год, то есть около 917 гривен в месяц. Об этом стало известно из его декларации.



Семья арендует квартиру у жены владельца ужгородских супермаркетов.



В собственности жены есть недвижимость, однако вся она расположена в неподконтрольной Горловке.



Также Кириленко задекларировал автомобиль BMW 528 стоимостью 393 556 тысяч гривен и квартиру во Львове на 64 квадратных метров.



Заработная плата за 2018 год составила 450 тысяч гривен. Жена Алла получила выплаты от Управления труда и социальной защиты населения Ужгородского городского совета в сумме 31 800 тысяч гривен. Наличными семья Кириленко хранит 300 тысяч гривен.



С 2008 года работает в правоохранительных органах на должностях помощника прокурора, прокурора отдела, заместителя прокурора и начальника следственного управления. В 2017 году его назначили военным прокурором Ужгородского гарнизона.



Родился в 1986 году в Донецкой области.