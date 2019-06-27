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Боевики 39 раз открывали огонь: пострадали семеро военных

27 июня 2019, 07:52

Боевики 39 раз открывали огонь: пострадали семеро военных

В среду, 26 июня, в результате боевых действий четверо украинских военнослужащих получили ранения, еще трое — боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала 39 обстрелов со стороны боевиков. Огонь по украинским позициям велся из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрелы попали окрестности Старогнатовки, Каменки, Широкино, Богдановки, Павлополя, Новоселовки Второй, Авдеевки, Песок, Красногоровки, Опытного, Водяного, Талаковки, Луганского, Крымского, Зайцево, Майорска, Екатериновки, Травневого,

«На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям», — заявили в штабе.

26 июня в районе Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, к которому стороны шли с 2016 года. В штабе операции Объединенных сил отметили, что украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская». Власти Станицы также подтвердили отведение сил боевиками «ЛНР». 

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе Мартин Сайдик надеется, что разведение сил станет катализатором мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

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