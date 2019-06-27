В профсоюзе заявили о давлении силовиков на бастующих шахтеров Донетчины

В Угледаре Донецкой области протестующие горняки, которые требуют выплаты зарплате, столкнулись с давлением со стороны силовиков. Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



«Представители силовых структур осуществляют на горняков и их жен психологическое давление, демонстративно проводят фото-видео фиксацию и переписывают их фамилии и имена. Также, среди шахтеров, полицейские распространяют информацию, что против них возбуждены уголовные дела. Также, по словам шахтеров, полицейские обещают открыть уголовные дела», — написал он в Facebook.



Волынец отметил, что на заседании Кабинета министров в среду рассматривался вопрос о выделении 300 миллиона гривен на выплату зарплат шахтерам.



«Однако, большой вопрос, когда эти средства будут выданы горнякам. То есть, задолженность снова вырастет», подчеркнул глава профсоюза.



По его словам, долг горнякам государственных шахт составит 1 миллиард 300 миллионов гривен.

21 июня горняки шахты «Южнодонбасская № 1» и их жены заблокировали трассу Волноваха-Донецк из-за длительной невыплаты зарплаты.

С 22 июня 2019 горняки прекратили добычу угля и не спускаются в шахту.