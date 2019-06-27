Суд в Киеве отменил розыск главреда «Страны» Гужвы

Шевченковский районный суд Киева принял решение о прекращении международного и национального розыска главного редактора интернет-издания «Страна» Игоря Гужвы, об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.



«Решением суда розыск Гужвы отменен», — сказали в пресс-службе ГПУ, отметив, что это решение связано с установлением его местонахождения и получением политического убежища в Австрии.

22 июня 2017 года Гужва был задержан в Киеве подозрению в вымогательстве в крупных размерах.

Как сообщил тогда генпрокурор Украины Юрий Луценко, Гужва требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. 23 июня народный депутат из фракции Радикальной партии Дмитрий Линько подтвердил, что Гужва требовал от него деньги.



Гужва был арестован на 2 месяца с альтернативой залога в сумме 544 тысяч гривен. Вскоре залог был внесен, он покинул СИЗО. В редакции издания периодически проходили обыски. 31 января 2018 года Гужва сообщил, что уехал в Вену и попросил у австрийских властей политического убежища, мотивируя свои действия возможным давлением на него со стороны судебной системы.



2 февраля 2016 Луценко сообщил, что Генпрокуратура Украины намерена объявить в международный и национальный розыск Гужву. 6 февраля 2018 года Гужва рассказал, что украинский суд принял решение о его задержании и принудительной доставке на судебное заседание. 12 февраля «5 канал» сообщил, что Шевченковский райсуд Киева принял решение объявить Гужву в розыск, поскольку журналист не явился на заседание суда.



1 октября 2018 года Гужва заявил, что австрийские власти предоставили ему политическое убежище.