Зеленский проведет экстренный брифинг в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в 16:30 проведет брифинг в пресс-центре Офиса прездента на Банковой. Сообщение о брифинге было опубликовано на странице Офиса президента в Facebook в 14:06.



Аккредитация СМИ проводится до 15:00.





В Офисе президента не обозначили тему брифинга.



Как сообщалось, сегодня политик Виктор Медведчук встретился с главами группировок «ДНР» и «ЛНР». По результатам встречи было объявлено о согласии «Л-ДНР» освободить четырех украинцев, которые удерживаются в Донецке и Луганске.