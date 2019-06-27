Фирма экс-начальника Генштаба подозревается в контрабанде запчастей к ЗРК из России

Фирма экс-начальника Генерального штаба Вооруженных сил (1996 — 1998) Александра Затынайко и экс-чиновника «Укрспецэкспорта» Владимира Петенко пыталась продать Министерству обороны контрабандные российские запчасти для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), выяснила контрразведка СБУ. Об этом передают «Українськi Новини».



Консультант-эксперт Департамента контрразведки СБУ направил в Печерское управление полиции Киева рапорт о возможных противоправных действиях, которые заключаются в хранении боевой части к ЗРК, других товаров военного назначения, предварительно ввезенных в Украину из РФ контрабандным путем.



В частности, установлено, что руководитель ООО «ДеминингСолюшнс» (бенефициарные владельцы — Владимир Петенко и его сын, а также Александр Затынайко и Вадим Ковальский) организовал ввоз на территорию Украины составляющих (боевых) частей к ЗРК с сокрытием от таможенного контроля, которые в дальнейшем планировалось восстановить и провести легализацию их происхождения для реализации в пользу Министерства обороны.



Так, 11 мая правоохранители провели обыск и обнаружили закопанным на территории приусадебного земельного участка 6 унифицированных блоков УБ-32А-24 (блок орудий для доставки и пуска неуправляемых авиационных ракет).



Полиция открыла уголовное производство по данному факту и инициировала назначение экспертизы для определения пригодности к использованию обнаруженных запчастей к оружию.