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В Луганской области отец держал 6-летнего ребенка на цепи. Приехала полиция

27 июня 2019, 15:57

В Луганской области отец держал 6-летнего ребенка на цепи. Приехала полиция

В селе Айдар-Николаевка Луганской области полицейские выявили 6-летнего мальчика, который был привязан металлической цепью к входной двери дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганщины.

По словам отца ребенка, он уже несколько раз применял к сыну такой «метод воспитания», потому что тот не реагирует на его замечания и портит имущество.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники следственно-оперативной группы Новоайдарского отдела полиции, руководители Следственного управления, Новоайдарского отдела полиции и областного отдела ювенальной превенции.

Отмечается, что мальчика обследуют медики. Представителями службы по делам детей будет решаться вопрос о временном изъятии ребенка из семьи.

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