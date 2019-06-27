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На Луганщине простаивало медоборудование за 9 миллионов гривен

27 июня 2019, 16:13

На Луганщине простаивало медоборудование за 9 миллионов гривен

По результатам аудита, проводимого в Департаменте здравоохранения Луганской облгосадминистрации и других причастных бюджетных учреждениях, было обнаружено сумму в почти 9 миллионов гривен бюджетных средств, которые были потрачены неэффективно. 

Об этом говорится в результатах государственного финансового аудита выполнения региональной целевой программы «Обеспечение ренгенодиагностичним оборудованием лечебно-профилактических учреждений городов и районов Луганской области на 2016-2017 годы», проведенного в этом году и обнародованного пресс-службой экспертной организации StateWatch.

По данной программе в конце 2017 было закуплено 14 единиц рентгенодиагностического оборудования в на общую сумму почти 63 миллиона гривен. Данная закупка была необходима в связи с недостаточной материально-технической базой учреждений здравоохранения в Луганской области.

Однако, как обнаружила аудиторская проверка, две единицы оборудования больше года не использовались по назначению в связи с отсутствием разрешительных документов, что в свою очередь привело к неэффективному использованию государственных средств на сумму почти в 9 миллионов гривен. Данное нарушение касалось Новоайдаровского районного территориального медицинского объединения на сумму 4 миллиона 494 тыячи гривен, и Попаснянской центральной районной больницы на сумму 4 миллиона 440 тысяч гривен.

В Новоайдаровском РТМО сообщили, что новое ренгенографичне оборудования на конец 2018 года было введено в эксплуатацию в связи с отсутствием лицензии на использование источников ионизирующего излучения. В Попаснянской больницы объяснили, что для полноценного запуска нового оборудования не хватает целого комплекта документов, основным из которых является внесение изменений в лицензии.

Аудиторы пришли к выводу, что хотя областная администрация и потратила 100% средств указанной региональной целевой программы, цель программы обеспечить все население ренгенодиагностичнимы услугами не была достигнута.

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