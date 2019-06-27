В Украине напомнили о необходимости создания зоны без вооружения под Мариуполем

Неподконтрольная территория в районе Мариуполя должна стать зоной без вооружения. Об этом заместитель командующего ООС, руководитель подгруппы по вопросам безопасности в Минском процессе генерал-майор Богдан Бондарь рассказал в интервью проекту «Повернись живим».



«У нас была договоренность о создании свободного от тяжелого вооружения и техники района. Это - юг, направление Мариуполя. На той территории, которая временно неподконтрольна Украине. И эта территория ограничена четырьмя населенными пунктами, среди которых Новоазовск. Это [демилитаризация] может касаться, пока, только этого района», - сказал он.

27 июня в районе Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, к которому стороны шли с 2016 года. В штабе операции Объединенных сил отметили, что украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская». Власти Станицы также подтвердили отведение сил боевиками «ЛНР».