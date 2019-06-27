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Медведчук ушел от вопроса о связи между освобождением пленных и выборами

27 июня 2019, 21:35

Медведчук ушел от вопроса о связи между освобождением пленных и выборами

Журналисты спросили лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, можно ли считать предвыборным ходом договоренность об освобождении украинских пленных из «ЛНР» и «ДНР». Его комментарий привел телеканал «112 Украина».

«Смотрите, вопрос заключается не в предвыборных ходах и не в том, в курсе ли Зеленский. Я с господином Зеленским не общаюсь и не общался. Я с ним знаком, но никогда не общался», — ответил он.

«Я думаю, они [родственники] ближе воспринимают эту тему, и они вам ответят, это предвыборный ход или нет. Когда их мужья, и сыновья, и отцы вернутся домой - вот это самое важное, а все остальное, на мой взгляд, от лукавого, в том числе и выборы», - сказал политик.

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