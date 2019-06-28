На Донбассе пострадали трое украинских военных за минувшие сутки

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получили ранения и еще двое — боевые травмы в результате обстрелов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Всего боевиков обвинили в 37 случаях нарушения режима прекращения огня, в том числе 13 раз — с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 миллиметров, минометов калибра 120 и 82 миллиметров.



В штабе ООС подчеркнули, что боевики открывали огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Там добавили, что на каждый обстрел противник «получил адекватный ответ из вооружений, не противоречащим Минским договоренностям».