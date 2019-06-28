В Донецкой области сгорели поля зерновых по обе стороны линии соприкосновения

Пожаром было уничтожено 25 гектаров пшеницы под корню. Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ДНР».



Инцидент произошел на поле агрофирмы «Юг» возле села Розы Люксембург в неподконтрольном украинским властям Новоазовском районе.



От пожарных привлекалось 5 единиц техники и 21 человек личного состава.



Кроме того, поля горели на подконтрольной украинским властям части Донецкой области. Как сообщает областное управление ГСЧС Украины, в результате пожара у села Садовое Никольского района было уничтожено 20 гектаров пшеницы и 30 гектаров ячменя, а также 2 гектара сухой травы.



Причина возникновения пожара устанавливаются.



Для тушения было привлечено 16 спасателей и 4 единицы техники.