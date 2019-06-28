Обстрелы: ОБСЕ зафиксировала повреждение дома в Докучаевске и свинофермы у Новолуганского

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецкой области зафиксировали свежие повреждения дома в Докучаевске и свинофермы вблизи Новолуганского в результате обстрелов. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.



На улице Мира, 44, в жилом районе на восточной окраине неподконтрольного украинским властям Докучаевска наблюдатели видели пробоину 2х2 см в западной части крыши одноэтажного дома, пробоину и осколочные повреждения на дверной раме и стене с западной стороны дома. Также на полу внутри дома лежали обломки дверной рамы и осколки снаряда. Кроме того, члены патруля миссии заметили, что два южных окна были разбиты. По их оценке, повреждение возникло в результате недавнего попадания снаряда вооружения неустановленного типа, выпущенного из северо-западного направления. Мужчина и женщина, представившиеся жильцами дома, рассказали наблюдателям, что 25 июня во второй половине дня, находясь на приусадебном участке, услышали три взрыва.



25 июня беспилотник СММ ОБСЕ малого радиуса действия выявил 1 пробоину на крыше здания свинофермы «Бахмутского аграрного союза» возле подконтрольного украинским властям Новолуганского. По оценке миссии, пробоина образовалась вследствие попадания пули стрелкового оружия. В поле, на расстоянии примерно 1 километра к востоку от фермы тот же беспилотник выявил 16 свежих воронок, по оценке СММ, образовавшихся в результате разрывов 120-мм минометных мин.