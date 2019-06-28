Трамп и Путин затронули тему Украины во время встречи на саммите G20

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе сегодняшних переговоров в Осаке обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает «Интерфакс-Украина».



Лидеры двух стран также обменялись мнениями по таким темам, как двусторонние отношения и контроль над вооружениями.



Стороны договорились продолжить дискуссии о современной модели контроля над вооружениями, сообщил Белый дом.



«Президенты договорились, что две страны продолжат дискуссии по модели контроля над вооружениями 21-го века, которая, как заявил президент Трамп, должна включать Китай», — отмечается в заявлении.



Других подробностей в Белом доме не сообщили.



Встреча Трампа и Путина «на полях» саммита G20 в Осаке продлилась почти полтора часа.



Переговорам предшествовала протокольная съемка.