В Краматорске спустя 6 лет опубликовали генплан. За это время он устарел

Депутаты Краматорского горсовета на сессии 26 июня проголосовали за опубликование Генерального плана города, который не раскрывали общественности с 2013 года. Об этом передает «Краматорск Post».



«Не доведение его до ведома громады со всеми дополнениями и изменениями делает его недействительным, о чем говорит статья 57 Конституции Украины. Следовательно, все наши решения по земельным вопросам находятся вне правового поля», — заявил местный депутат Валерий Власенко, внесший этот вопрос в повестку дня сессии.



До этого на генплан города находился под грифом «для служебного пользования». Несколько лет журналисты и общественность пытались получить доступ к генплану, а координатор Центра общественного контроля «Дій-Краматорськ» Андрей Романенко выиграл суд. Однако исполком отказался выполнять решение суда и предложил истцу «ознакомиться» с материалами, дав перед этим подписку о неразглашении.



Накануне очередного судебного приговора депутаты единогласно приняли решение об обнародовании плана и публикации его на сайте горсовета. Вместе с тем, действующий ген план уже является устаревшим документом.



«Нынешний Генплан устарел и необходима разработка нового документа», — сказал главный архитектор города Евгений Рябченко.



В связи с этим на Prozorro был объявлен аукцион на выполнение работ по аэрофотосъемке города стоимостью около 8 млн гривен. Данные этой съемки будут нужны для определения границ города, нормативной оценки земель, ведения градостроительного кадастра, а также для нового зонинга, детального плана зон и нового генплана Краматорска.