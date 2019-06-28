14 иностранцев, воевавших на Донбассе, получили украинское гражданство

14 иностранцев, защищавших территориальную целостность Украины на Донбассе, получили украинское гражданство. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского № 466/2019 от 27 июня.



Так, украинские паспорта получат Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Левани Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.



По словам президента, это первые решения о выдаче украинского гражданства участникам боев на Донбассе, а следующие — будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке.

