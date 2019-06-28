Мэй заявила Путину о доказательствах причастности России к отравлению Скрипалей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Осаке заявила, что нормализация отношений двух стран при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам невозможна. Об этом сообщили на Даунинг-стрит, передает «Интерфакс».



«Не может быть нормализации наших двусторонних отношений до тех пор, пока Россия не прекратит безответственные и дестабилизирующие действия, угрожающие Великобритании и ее союзникам», — говорится в заявлении.



Британский премьер также заявила о наличии неопровержимых доказательств причастности России к отправлению в Солсбери.



«Она сказала, что эти действия никогда не должны повториться, и что Британия хочет, чтобы двух причастных к атакам привлекли к ответственности», — приводит слова Мэй представитель Даунинг-стрит.



Сам Путин ранее в интервью Financial Times заявил, что вся история вокруг шпионов и контрразведчиков не стоит ухудшения отношений двух стран. По его словам, она не стоит пяти копеек, или даже пяти фунтов.

В марте 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Великобритания заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», и обвинила в покушении Россию.



Несколько недель после отравления Скрипали пробыли в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца — в мае 2018 года.



В Москве отрицают причастность к отравлению Скрипалей.