Кучма отказался комментировать деятельность Медведчука

Второй президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отказался комментировать деятельность политика Виктора Медведчука касательно освобождения четырех украинцев из плена группировок «ДНР» и «ЛНР».



На вопрос корреспондента «Новостей Донбасса» Кучма ответил, что не в его компетенции говорить на эту тему и он «ничего не знает».



Как сообщалось, сегодня «Л-ДНР» передали четырех украинских пленных Медведчуку.

27 июня глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук встретился с главами группировок «ДНР» и «ЛНР».



По результатам встречи было объявлено о согласии «Л-ДНР» освободить четырех украинцев, которые удерживаются в Донецке и Луганске.



Медведчук является кумом президента России Владимира Путина.



Комментируя деятельность Медведчука, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужны посредники. Также он связал действия Медведчука с грядущими парламентскими выборами.



Представители националистических партий в четверг вечером провели акцию под Офисом президента Украины, призывая наказать Медведчука.