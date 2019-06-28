В прифронтовом Торецке прекращено водоснабжение

В Донецкой области прекращено водоснабжение города Торецк из-за повреждения водопровода в неподконтрольной Горловке. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Александр Куць.



«Компания "Вода Донбасса" уже определила место, где произошла аварийная ситуация, и приступила к ремонту», — проинформировал он.



Посредством Facebook он обратился к международным организациям с просьбой проконтролировать, чтобы боевики не препятствовали ремонтным работам обстрелами.



По словам главы ДонОГА, на данный момент Торецк имеет запасы воды в резервуарах, а при необходимости будет организован подвоз.