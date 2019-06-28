ОБСЕ потеряла связь с беспилотником после пролета над оккупированной частью Донетчины

На подконтрольной боевикам территории Донецкой области вблизи линии соприкосновения СММ ОБСЕ потеряла связь со своим беспилотником дальнего радиуса действия. Об этом сообщается в оперативном отчете миссии.



Инцидент произошел 27 июня, когда СММ осуществляла мониторинг юга Донецкой области с помощью БПЛА.



Когда БПЛА пролетал вблизи подконтрольного боевикам Заиченко бортовые системы зафиксировали, что температура двигателя летательного аппарата достигла критически высокого значения, после чего он стал быстро терять мощность и высоту. Вскоре миссия потеряла связь с беспилотником, пытаясь выполнить контролируемое приземление.



«На данный момент слишком рано делать выводы о причинах происшествия», — отметили в СММ.



По оценке СММ, БПЛА пропал вблизи неподконтрольного властям Верхнешироковского (бывш. Октябрь), примерно в 2 километрах от линии соприкосновения.

