Макрон надеется, что «нормандская четверка» вскоре обсудит конфликт на Донбассе

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает на обсуждение урегулирования конфликта на Донбассе во время переговоров в «нормандском формате» в июле. Об этом заявил президенту России Владимиру Путину на полях встречи «большой двадцатки» в Осаке 28 июня, передает «Интерфакс-Украина».



«Буквально через несколько недель у нас состоится очень важная встреча в формате «два плюс два» министров обороны и министров иностранных дел. Нам, как постоянным членам Совбеза, нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности, украинский вопрос в свете минского комплекса мер, надеюсь, что мы в июле встретимся в «нормандском формате», — сказал Макрон.

В «нормандский формат» входят Франция, Германия, Украина и Россия.



Ближайшая встреча в этом формате запланирована на 12 июля.



РФ будет представлять помощник Путина Владислав Сурков, которого СМИ называют куратором группировок «ДНР/ЛНР».