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Возвращение четырех украинцев из плена и захват бизнес-центра в Донецке. Главное за день

28 июня 2019, 23:23

Возвращение четырех украинцев из плена и захват бизнес-центра в Донецке. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 28 июня.

Политика

В Кремле заявили, что избрание нового президента Украины Владимира Зеленского может свидетельствовать о реанимации «нормандского формата». 

Общество

Сегодня в Киев прилетели четверо украинцев, ранее удерживаемые в плену «ДНР». Освобожденные — Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Горяинов, Дмитрий Великий. По словам Виктора Медведчука, который договорился с сепаратистами об освобождении, боевики сами выбирали тех, кого отпустят.

Второй президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отказался комментировать деятельность Медведчука касательно освобождения четырех украинцев из плена «ДНР/ЛНР».

МВД разыскивало одного из освобожденных сегодня пленных — Дмитрия Великого — по подозрению в дезертирстве.

Боевики «ДНР» захватили бизнес-центр в Донецке по адресу улица Марии Ульяновой, 63А. Как передают «Новости Донбасса», угрожая оружием, они отобрали ключи у охраны.

Депутат Донецкого областного совета подозревается в фиксировании группировки «ДНР». По информации СБУ, экс-чиновник поставлялна подконтрольную боевикам территорию оборудование для шахт.

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