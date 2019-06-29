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Российское следствие выдвинуло восьми украинским морякам окончательные обвинения

29 июня 2019, 09:53

Российское следствие выдвинуло восьми украинским морякам окончательные обвинения

Следствие Российской Федерации выдвинуло восьми украинским военнопленным морякам обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщил координатор группы адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook.

«В ходе текущей недели Следственное управление ФСБ России провело следственные действия в отношении части военнопленных украинских моряков. Военнопленным Евгению Семидоцкому, Юрию Будзилу, Богдану Небылице, Владимиру Терещенко, Андрею Опрыску, Андрею Драчу, Андрею Эйдеру и Сергею Попову следствие предъявило обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой)», — написал Полозов.

В частности, военнопленных моряков и их адвокатов ознакомили с результатами проведения комиссионного ситуационной судебной экспертизы.

Как сообщил адвокат, в течение следующей недели аналогичные действия российского следствия будут проводиться в отношении остальных военнопленных моряков.

Полозов пояснил , что из-за истечения в конце июля сроков содержания военнопленных моряков под стражей, следствие планирует заявлять в Лефортовского районного суда Москвы ходатайство о продлении сроков содержания под стражей.

«Позиция защиты остается неизменной. Захваченные военные моряки являются военнопленными и находятся под защитой III Женевской конвенции 1949 года "Об обращении с военнопленными"», — подчеркнул адвокат.

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