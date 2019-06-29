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Как проходило отведение вооружений в Станице Луганской ►

29 июня 2019, 12:11

Как проходило отведение вооружений в Станице Луганской ►

Впервые за три года началось синхронное разведение сил и средств в Станице Луганской. По условиям Рамочного соглашения, подписанным в сентябре 2016 года в Минске, стороны должны создать буферную зону протяженностью два километра. Это необходимо для ремонта пешеходного моста на КПВВ Станица Луганская. Это единственное сообщение неподконтрольной территории Луганской области с остальной Украиной. Сегодня движение людей здесь обычное. Одни идут за пенсией, другие — к родственникам. Все ждут прекращения боевых действий и надеются на ремонт моста.

Подробнее – в сюжете ОТВД:

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