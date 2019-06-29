Среди погибших в аварии самолета на Гавайях – уроженец Донецка

Среди людей, погибших в авиакатастрофе близ острова Оаху на Гавайях 21-го июня, был американский гражданин родом из Донецка Николай Глебов. Об этом сообщает «Голос Америки».



По словам сестры погибшего Дианы Глебовой, мужчине было 28 лет - в Соединенные Штаты он переехал вместе с матерью и сестрой в 2005, когда ему было 14. После окончания школы в штате Миннесотта отслужил четыре года в американских воздушных силах. В течение последних пяти месяцев Николай Глебов работал на Аляске. Он занимался исследованием океана на корабле.



«На Гавайи Николай уехал в отпуск. Прыжок с парашютом он должен был совершить последний день перед возвращением домой», - рассказала сестра.



Девушка добавила, что расследование катастрофы займет от одного до двух лет, поэтому о причинах аварии пока сложно говорить. Однако, известно, что самолет был в воздухе всего 20 секунд. В течение этого времени он дважды перевернулся в воздухе, после чего разбился.



Диана утверждает, что это именно авиасудно уже попадало в аварию раньше. И по ее словам, после ремонта его вернули в эксплуатацию.



21 июня двухмоторный самолет King Air упал в районе аэродрома Диллингем, вблизи северного побережья острва Оаху. Спасатели сообщили, что по прибытии пожарных бригад, самолет охватило пламя, затем никто не выжил.



Родные собирают средства на погребение Глебова на платформе GoFundMe, где отмечается, что Глебова останься родственники и в Украине.