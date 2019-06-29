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К освобожденному накануне пленному приходили из СБУ

29 июня 2019, 17:00

К освобожденному накануне пленному приходили из СБУ

Дмитрия Великого, которого накануне освободили из плена боевиков и который находится в розыске за дезертирство, задержали сотрудники СБУ. Однако затем отпустили. Об этом он сообщил в комментарии телеканалу «112 Украина».

По его словам, сотрудники Служба безопасности Украины пришли ночью.

«Вчера минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу, и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали. Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ», - заявил Великий.

Великий отметил, что ему ничего не рассказали и повезли в СБУ и продержали там до 4:00 утра.

Он рассказал, что потом его в военную прокуратуру, а затем в отделение полиции в Павлоград. Великий отметил, что отказывался отвечать на вопросы без адвоката, а до него дозвониться не могли.

Ранее в СБУ рассказали, что четверо освобожденных украинских пленных пройдут специальную проверку.

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